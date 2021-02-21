"Укроборонпром" показал новую модификацию БТР-4МВ1 на выставке воружения IDEX 2021 (видео)

Новинка получила модульную броню в передней части БТРа, а также сохранила скоростные показатели.

"Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром" на международной выставке в Арабских Эмиратах показало новую модификацию бронетранспортера БТР-4 — БТР-4МВ1. Об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Версия МВ1 является продолжением наработок версии, показанной на выставке "Зброя та безпека-2017" в 2017 году. Разработкой занимается "Харьковское конструкторское бюро имени Морозова", входящее в состав "Укроборонпрома".

БТР-4МВ1 имеет ряд изменений в технической части бронетранспортера. Он имеет большую, в сравнении с обычным БТР-4, защиту. По заявлению разработчиков, БТР соответствует последним тенденциям в мире бронетехники стран НАТО.

Броня БТРа имеет модульное строение, что позволяет оперативно и в полевых условиях заменять отдельные элементы верхнего слоя брони. Из-за этого решения увеличился вес машины до 24-25 тонн, что на 2-3 тонны больше обычной версии.

Бронетранспортер построен на колесной базе по формуле 8х8. Двигатель установлен производства немецкой компании Deutz. Это позволяет сохранить, несмотря на возросшую массу максимальную скорость в 110 км/ч. Сообщается также, что БТР-4МВ1 может форсировать водные препятствия со скоростью до 10 км\ч.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах проходит выставка вооружения IDEX 2021. На нем Украина уже представила ударный беспилотник "Сокол-300".