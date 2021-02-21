"Укроборонпром" показав нову модифікацію БТР-4МВ1 на виставці озброєння IDEX 2021 (відео)

Новинка отримала модульну броню в передній частині БТРа, а також зберегла швидкісні показники.

"Укрспецекспорт" і "Укроборонпром" на міжнародній виставці в Арабських Еміратах показало нову модифікацію бронетранспортера БТР-4 — БТР-4МВ1. Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Версія МВ1 є продовженням напрацювань версії, показаної на виставці "Зброя та безпека-2017" у 2017 році. Розробкою займається "Харківське конструкторське бюро імені Морозова", що входить до складу "Укроборонпрому".

БТР-4МВ1 має ряд змін в технічній частині бронетранспортера. Він має більший, в порівнянні зі звичайним БТР-4, захист. Згідно із заявами розробників, БТР відповідає останнім тенденціям у світі бронетехніки країн НАТО.

Броня БТРа має модульну будову, що дозволяє оперативно і в польових умовах замінювати окремі елементи верхнього шару броні. Через це рішення збільшилася вага машини до 24-25 тонн, що на 2-3 тонни більше звичайної версії.

Бронетранспортер побудований на колісній базі за формулою 8х8. Двигун встановлено від німецького виробника Deutz. Це дозволяє зберегти, попри більшу масу максимальну швидкість в 110 км/ч. Повідомляється також, що БТР-4МВ1 може форсувати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км \ год.

Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах проходить виставка озброєння IDEX 2021. На ньому Україна вже представила ударний безпілотник "Сокіл-300".