Военные показали видео успешных испытаний украинской САУ "Богдана"
Испытания, как заявляют представители "КрАЗ", идут согласно плану, по их завершению ожидают развертывание серийного производства для нужд армии.
Заводские огневые испытания 155-мм САУ "Богдана" проходили на полигоне "Широкий Лан". Видео испытаний опубликовало "Военное телевидение Украины".
В рамках научно-конструкторских робот артиллерийская установка проходит испытания на подтверждение заявленных характеристик. По словам представителя "КрАЗ", особенностью "Богданы" является ствол 155-мм калибра, который произведен на одном из украинских предприятий. Калибр соответствует натовскому калибру и может стрелять снарядами западного образца.
Сообщается, что испытания выполняются в плановом режиме. В дальнейшем установку ждут другие испытания ее заявленных характеристик. А по ним дальность выстрела должна достигать до 40 км обычным снарядом и до 60 км активно-реактивным боеприпасом.
В планах у компании-производителя установка цифровой системы управления огнем и автомат заряжания. На данный момент каждый снаряд приходится заряжать вручную, что видно из видео.
Ожидается, что после прохождения всех испытаний, САУ "Богдана" примут на вооружение ВСУ и будет развернуто серийное производство.
Напомним, военные возобновили испытания "Богданы" спустя два года простоя. Они были проведены 27 мая. Первый гидровыстрел был выполнен в 2019 году, а саму установку представили в 2018 году.