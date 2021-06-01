Військові показали відео успішних випробувань української САУ "Богдана"

Випробування, як заявляють представники "КрАЗ", йдуть згідно з планом, після їх завершення очікують розгортання серійного виробництва для потреб армії.

Заводські вогневі випробування 155-мм САУ "Богдана" проходили на полігоні "Широкий Лан". Відео випробувань опублікувало "Військове телебачення України".

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У межах науково-конструкторських робот артилерійська установка проходить випробування на підтвердження заявлених характеристик. За словами представника "КрАЗ", особливістю "Богдани" є ствол 155-мм калібру, який зроблений на одному з українських підприємств. Калібр відповідає натівському калібру і може стріляти снарядами західного зразка.

Повідомляється, що випробування виконуються у плановому режимі. Надалі установку чекають інші випробування її заявлених характеристик. А по ним дальність пострілу повинна досягати до 40 км звичайним снарядом і до 60 км активно-реактивним боєприпасом.

У планах у компанії-виробника установка цифрової системи управління вогнем і автомат заряджання. Зараз кожен снаряд доводиться заряджати вручну, що видно з відео.

Очікується, що після проходження всіх випробувань, САУ "Богдана" візьмуть на озброєння ЗСУ і розгорнуть серійне виробництво.

Нагадаємо, військові відновили випробування "Богдани" через два роки простою. Вони були проведені 27 травня. Перший гідровистріл був виконаний у 2019 році, а саму установку представили у 2018 році.