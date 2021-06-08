Військові провели успішні водні випробування БТР-4Е для морпіхів (відео)

Модифікація відрізняється від базової деякими змінами в конструкції, які потрібні для виконання завдань в умовах морського клімату.

БТР-4Е успішно пройшов додаткові випробування, подолавши водні перешкоди. Про це повідомляє АрміяInform.

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Військово-морські сили мають відмінні від Сухопутних сил вимоги до комплектації бронетехніки. Модифікація БТР-4Е відрізняється від базової версії бронетранспортерів призначенням. Він потрібен для транспортування особового складу морських піхотинців і їхньої вогневої підтримки в бою, а також здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату.

Фото: АрміяInform

Тому БТР-4Е має меншу вагу через відсутність кріплень для протимінного захисту, броньованих кришок лобових вікон, а також протикумулятивних екранів. Плюс модифікація отримала захист системи охолодження бронетехніки, від потрапляння в неї води.

"Сучасний, багатофункціональний, грізний — це трьома словами характеристика такого варіанту виконання БТР-4Е. Після додаткових типових випробувань щодо подолання водних перешкод ми ще раз переконалися у перспективності цього зразка військової техніки та його необхідності для оборони України", — заявив міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, на виставці озброєння IDEX 2021 "Укроборонпром" показав нову модифікацію БТР-4МВ1, яка отримала посилену броню.

Раніше військові показали відео успішних випробувань САУ "Богдана" 155-мм калібру.