Житомирський бронетанковий освоїв виробництво корпусів для БТР-4Е (фото)
Після низки випробувань завод розширює свої виробничі потужності, щоб постачати корпуси до Харкова для подальшого збирання.
На держпідприємстві "Житомирський бронетанковий завод" освоїли серійне виробництво корпусів до українських БТР-4Е. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Повідомляють, що перед налагодженням виробництва на підприємстві було проведено цілу низку випробувань за участю представників Міноборони та держконцерну. За наслідками виробництва підприємство підтвердило можливість якісно в задані терміни виготовляти корпуси.
Наразі на ХБТЗ розширюють виробничу базу для того, щоб до кінця 2021 року передати партію корпусів на Харківське КБ імені Мороза для подальшої комплектації БТРів потрібними системами, вузлами й агрегатами.
БТР4-Е – це бронетранспортер, здатний долати водні перешкоди. На його базі створено цілу низку спеціальних машин:
- командирська
- командно-штабна
- медична
- ремонтно-евакуаційна
Бронетранспортер поставляється до ЗСУ та Нацгвардії.
Нагадаємо, у серпні БТР-4 отримав оновлений "піксель" із менш насиченими кольорами. У червні військові провели успішні водні випробування БТР-4Е.