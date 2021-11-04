Житомирський бронетанковий освоїв виробництво корпусів для БТР-4Е (фото)

Після низки випробувань завод розширює свої виробничі потужності, щоб постачати корпуси до Харкова для подальшого збирання.

На держпідприємстві "Житомирський бронетанковий завод" освоїли серійне виробництво корпусів до українських БТР-4Е. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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Повідомляють, що перед налагодженням виробництва на підприємстві було проведено цілу низку випробувань за участю представників Міноборони та держконцерну. За наслідками виробництва підприємство підтвердило можливість якісно в задані терміни виготовляти корпуси.

Фото: Укроборонпром

Наразі на ХБТЗ розширюють виробничу базу для того, щоб до кінця 2021 року передати партію корпусів на Харківське КБ імені Мороза для подальшої комплектації БТРів потрібними системами, вузлами й агрегатами.

БТР4-Е – це бронетранспортер, здатний долати водні перешкоди. На його базі створено цілу низку спеціальних машин:

командирська

командно-штабна

медична

ремонтно-евакуаційна

Бронетранспортер поставляється до ЗСУ та Нацгвардії.

Нагадаємо, у серпні БТР-4 отримав оновлений "піксель" із менш насиченими кольорами. У червні військові провели успішні водні випробування БТР-4Е.