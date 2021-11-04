Житомирский бронетанковый освоил производство корпусов для БТР-4Е (фото)

После ряда испытаний, завод расширяет свои производственные мощности, чтобы поставлять корпуса в Харьков для дальнейшей сборке.

На госпредприятии "Житомирский бронетанковый завод" освоили серийное производство корпусов к украинским БТР-4Е. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Сообщается, что перед налаживанием производства, на предприятии был произведен целый ряд испытаний при участии представителей Минобороны и госконцерна. По результатам производства предприятие подтвердило возможность качественно в заданные сроки изготавливать корпуса.

Фото: Укроборонпром

Теперь на ЖБТЗ расширяют производственную базу для того, чтобы к концу 2021 году передать партию корпусов на Харьковское КБ имени Мороза для дальнейшей комплектации БТРов нужными системами, узлами и агрегатами.

БТР4-Е — это бронетранспортер, способный преодолевать водные препятствия. На его базе создано целый ряд специальных машин:

командирская

командно-штабная

медицинская

ремонтно-эвакуационная

Бронетранспортер поставляется в ВСУ и Нацгвардию.

Напомним, в августе БТР-4 получил обновленный "пиксель" с менее насыщенными цветами. В июне военные провели успешные водные испытания БТР-4Е.