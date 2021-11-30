ВСУ впервые примут участие в учениях Combined Resolve на БТР-4Е в Германии (видео)

Украинские военные будут в Blufor вместе с армией США. Бойцы будут входить в секцию разведки, планирования и логистики штаба батальона.

Бойцы из 92 бригады вместе с подразделением ССО Украины прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve 16. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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29 ноября в Объединенный многонациональный центр по подготовке подразделений Командования 7-й армии Сухопутных войск ВС США в Германии прибыла механизированная рота 92 бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Сообщается, что украинские военные впервые будут принимать участие в маневрах на новейших БТР-4Е (10 единиц), БРЕМ-4РМ и санитарно-эвакуационной машине БММ.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Бойцы ВСУ будут действовать в составе команды Blufor вместе с американцами. Военные будут входить в секцию разведки, планирования и логистики штаба батальона. В ходе маневров предусмотрено:

ведение оборонных и наступательных действий днем и ночью

передвижение и развертывание в боевые порядки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

БТР-4Е — это бронетранспортер, предназначенный для транспортировки личного состава и огневой поддержки в бою. В отличие от базового БТР-4, является плавающим.

Напомним, 21 ноября в Украине завершились масштабные учения Десантно-штурмовых войск с применением авиации и бронетехники.

В конце сентября завершились учения Saber Junction-2021, на которых Украину представляли бойцы из 122 отдельного аэромобильного батальона 81 бригады ДШВ. На них украинские военные 5 часов штурмовали опорный пункт, уничтожив 9 единиц техники врага.