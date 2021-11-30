ЗСУ вперше візьмуть участь у навчаннях Combined Resolve на БТР-4Е у Німеччині (відео)

Українські військові будуть у Blufor разом із армією США. Бійці входитимуть до секції розвідки, планування та логістики штабу батальйону.

Бійці з 92 бригади разом із підрозділом ССО України прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve 16. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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29 листопада до Об'єднаного багатонаціонального центру з підготовки підрозділів Командування 7-ї армії Сухопутних військ ЗС США до Німеччини прибула механізована рота 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Повідомляється, що українські військові вперше братимуть участь у маневрах на новітніх БТР-4Е (10 одиниць), БРЕМ-4РМ та санітарно-евакуаційній машині БММ.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Бійці ЗСУ діятимуть у складі команди Blufor разом із американцями. Військові входитимуть до секції розвідки, планування та логістики штабу батальйону. У ході маневрів передбачено:

ведення оборонних та наступальних дій вдень та вночі

пересування та розгортання у бойові порядки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

БТР-4Е — це бронетранспортер, призначений для транспортування особового складу та вогневої підтримки в бою. На відміну від базового, БТР-4 є плавальним.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні завершилися масштабні навчання Десантно-штурмових військ із застосуванням авіації та бронетехніки.

Наприкінці вересня завершилися навчання Saber Junction-2021, на яких Україну представляли бійці зі 122 окремого аеромобільного батальйону 81 бригади ДШВ. На них українські військові 5 годин штурмували опорний пункт, знищивши 9 одиниць техніки ворога.