Бій тривав 5 годин: десантники ЗСУ штурмували опорний пункт на навчаннях в Німеччині (фото)

Бойові дії почалися о першій годині ночі. Маневри містили застосування артилерії, українським бійцям вдалося знищити 9 одиниць техніки "ворога".

Ротно-тактична група 122 окремого аеромобільного батальйону 91 бригади ДШВ знаходяться на навчаннях Saber Junction-2021. Один зі сценаріїв включав штурм укріпрайону силами команди Bluefor, в яку входять українські солдати. Про це повідомляє командування ДШВ у Facebook.

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Бійці ДШВ діяли в складі 2-го кавалерійського полку Збройних сил США. Разом вони висунулися в район для наступу.

Умовний супротивник застосував БПЛА, і навів артилерійський вогонь на головні сили колони. Після виходу із зони удару, військові почали нову спробу штурму. Їх прикривали танки, але солдатам довелося йти пішки. Для захоплення опорного пункту команда Bluefor підключила вже свою артилерію. Супротивника вдалося розтягнути на широкий фронт.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Десантникам вдалося закріпитися на стиках між взводами та маневруючи відкинути ворога з підготовлених позицій. Бій тривав близько 5 годин з 01:00 до 06:00 ранку.

[ + – ] команда Bluefor Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Українські військові знищили 6 бронемашин ворога і 3 танки. Близько 60 військових були "знищені", в полон вдалося захопити командира взводу з усіма документами, картами й схемами розташування ворога.

Через те, що десантники ВСУ перебували на вістрі атаки, військові зазнали серйозних втрат, і стали небоєздатними. Втративши значну частину особового складу і військової техніки, українські військові закріпилися на захоплених рубежах.

Нагадаємо, на навчаннях Saber Junction українські військові знищили 7 одиниць техніки, обороняючись від нападників. Перед стартом навчань бійці ВСУ показали майстерність водіння вночі і без освітлення.