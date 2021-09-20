Знищили 7 одиниць техніки: бійці ЗСУ грамотно обороняються на навчаннях у Німеччині (фото)

Під час атаки на український командно-спостережний пункт українські десантники змусили ворога відступити, не зазнавши при цьому особливих втрат.

Українські десантники з 81 окремої аеромобільної бригади на навчаннях в Saber Junction-2021 під час активної фази оборони змусили "ворога" відступити. Про це повідомляє пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

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Повідомляється, що ротно-тактична група 122 окремого аеромобільного батальйону 81 бригади діє в складі 2 кавалерійського полку Збройних сил США і входять до складу сил Bluefor.

Під час активної фази навчань противник спробував атакувати командно-спостережний пункт українського підрозділу. Але атака завершилася невдачею, українські десантники знищили 7 одиниць бронетехніки за допомогою протитанкових засобів ураження.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Український підрозділ, як стверджується в повідомленні, істотних втрат не зазнав.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Відзначимо, що навчання Saber Junction-2021 проводять під керівництвом 7-ї армії США в Європі й Африці, вони призначені для оцінки готовності 2-го кавалерійського полку армії США до виконання об'єднаних наземних операцій у спільному, об'єднаному середовищі і для сприяння взаємодії з союзниками, які беруть участь, і країнами-партнерами.

Нагадаємо, перед стартом навчань бійці ЗСУ показали майстерність водіння вночі й без освітлення.

Додамо, що у 2018 році бійці на цих же навчаннях "взяли в полон" американських солдатів, через що сценарій перегравали.