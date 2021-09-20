Уничтожили 7 единиц техники: бойцы ВСУ грамотно обороняются на учениях в Германии (фото)

Во время атаки на украинский командно-наблюдательный пункт украинские десантники вынудили врага отступить, не понеся при этом особых потерь.

Украинские десантники из 81 отдельной аэромобильной бригады на учениях в Saber Junction-2021 во время активной фазы обороны вынудили "врага" отступить. Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.

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Сообщается, что ротно-тактическая группа 122 отдельного аэромобильного батальона 81 бригады действует в составе 2 кавалерийского полка Вооруженных сил США и входят в состав сил Bluefor.

Во время активной фазы учений, противник попытался атаковать командно-наблюдательный пункт украинского подразделения. Но атака завершилась неудачей, украинские десантники уничтожили 7 единиц бронетехники при помощи противотанковых средств поражения.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Украинское подразделение, как утверждается в сообщении, существенных потерь не понесло.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Отметим, что учения Saber Junction-2021 проводятся под руководством 7-й армии США в Европе и Африке, предназначенные для оценки готовности 2-го кавалерийского полка армии США к выполнению объединенных наземных операций в совместной, объединенной среде и для содействия взаимодействию с участвующими союзниками и странами-партнерами.

Напомним, перед стартом учений бойцы ВСУ показали мастерство вождения ночью и без освещения.

Добавим, что в 2018 году бойцы на этих же учениях "взяли в плен" американских солдат из-за чего сценарий переигрывали.