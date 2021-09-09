Ночью и без освещения: ВСУ показали мастерство вождения на учениях в Германии (фото)

Перед стартом основной части учений Saber Junction-2021, украинские военные оттачивали навык вождения ориентируясь через приборы ночного видения.

На учениях Saber Junction-2021 в Германии украинские десантники отрабатывали вождение боевых машин в сложных условиях и в темное время суток. Об этом сообщается на сайте ВСУ.

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В ходе занятий военные перемещались в составе колонн ночью и без освещения. Ориентировались военные при помощи приборов ночного видения. Также военные отрабатывали эвакуацию бронемашин в лесостепь при помощи специальной техники.

По словам замкомандира 122 отдельного аэромобильного батальона 81 бригады майора Сергея Мирного, украинские десантники вынуждены перемещать техники ночью, поэтому они должны быть готовы к этом в любых условиях и в любое время суток.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Отметим, что учения Saber Junction-2021 проводятся под руководством 7-й армии США в Европе и Африке, предназначенные для оценки готовности 2-го кавалерийского полка армии США к выполнению объединенных наземных операций в совместной, объединенной среде и для содействия взаимодействию с участвующими союзниками и странами-партнерами. Украинскую армию на них будут представлять тактическая ротная группа из 122 отдельного аэромобильного батальона 81 бригады ДШВ Вооруженных сил. Среди участниц Украина, Грузия, Германия, Польша, Северная Македония, США и ряд других стран.

Напомним, в 2018 году на учениях Saber Junction украинские бойцы "взяли в плен" американских солдат из-за чего сценарий был переигран.

8 сентября морской спецназ ССО отработал абордаж корабля в полной экипировке и в условиях, приближенных к боевым.