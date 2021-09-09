Уночі та без освітлення: ЗСУ показали майстерність кермування на навчаннях у Німеччині (фото)

Перед стартом основної частини навчань Saber Junction-2021, українські військові відточували навичку кермування орієнтуючись через прилади нічного бачення.

На навчаннях Saber Junction-2021 у Німеччині українські десантники відпрацьовували кермування бойових машин у складних умовах і в темний час доби. Про це повідомляється на сайті ЗСУ.

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У процесі занять військові переміщалися в складі колон уночі та без освітлення. Орієнтувалися військові за допомогою приладів нічного бачення. Також військові відпрацьовували евакуацію бронемашин у лісостеп за допомогою спеціальної техніки.

За словами заступника командира 122 окремого аеромобільного батальйону 81 бригади майора Сергія Мирного, українські десантники змушені переміщати техніку вночі, тому вони повинні бути готові до цього в будь-яких умовах і в будь-який час доби.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Зазначимо, що навчання Saber Junction-2021 проводяться під керівництвом 7-ї армії США в Європі й Африці, призначені для оцінки готовності 2-го кавалерійського полку армії США до виконання об'єднаних наземних операцій у спільному, об'єднаному середовищі та для сприяння взаємодії із союзниками і країнами-партнерами, які беруть участь. Українську армію на них представлятимуть тактична ротна група із 122 окремого аеромобільного батальйону 81 бригади ДШВ Збройних сил. Серед учасниць Україна, Грузія, Німеччина, Польща, Північна Македонія, США і низка інших країн.

Нагадаємо, в 2018 році на навчаннях Saber Junction українські бійці "взяли в полон" американських солдатів через що сценарій був переграний.

8 вересня морський спецназ ССО відпрацював абордаж корабля у повному спорядженні та в умовах, наближених до бойових.