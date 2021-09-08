З повним спорядженням: морський спецназ ССО відпрацював абордаж корабля (відео)

Навчання проводилися вдень і вночі, в умовах, максимально наближених до бойових.

Водолази-розвідники 73 морського центру сил ССО імені кошового отамана Антіна Головатого провели спеціальні навчання з відпрацювання абордажних дій на кораблях. Про це повідомляє пресслужба центру.

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В акваторії Азовського та Чорного морів бійці провели сценарії з абордажу на кораблях. Повідомляється, що вони проводилися як у денний час доби, так і нічний. Такі навчання є обов'язковим елементом бойової підготовки операторів морського центру.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Підкреслюється, що всі тренування проводяться у повному спорядженні та зі зброєю в умовах, максимально наближених до бойових.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

73-й морський центр спецоперацій України — частина спецрозвідки ССО України. Дислокується в Очакові (Миколаївська область). Частина носить ім'я Антіна Головатого — козацького кошового отамана, який командував Чорноморською козацькою флотилією. Бійці центру беруть участь у російсько-українській війні. Майже 30 бійців воювали під Іловайськом, а також певна кількість бійців під Дебальцеве.

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