В полной экипировке: морской спецназ ССО отработал абордаж корабля (видео)

Учения проводились днем и ночью, в условиях, максимально приближенных к боевым.

Водолазы-разведчики 73 морского центра сил ССО имени кошевого атамана Антина Головатого провели специальные учения по отработке абордажных действий на кораблях. Об этом сообщает пресс-служба центра.

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В акватории Азовского и Черного морей бойцы провели сценарии по абордажу на кораблях. Сообщается, что они проводились как в дневное время суток, так и ночное. Такие учения являются обязательным элементом боевой подготовки операторов морского центра.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Подчеркивается, что все тренировки проводятся в полной экипировке и с оружием в условиях, максимально приближенным к боевым.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

73-й морской центр спецопераций Украины — часть спецразведки ССО Украины. Дислоцируется в Очакове (Николаевская область). Часть носит имя Антина Головатого — казацкого кошевого атамана, который командовал Черноморской казацкой флотилией. Бойцы центра принимают участие в российско-украинской войне. Около 30 бойцов воевали под Иловайском, а также определенное количество бойцов под Дебальцево.

Напомним, морпехи ВСУ прошли сертификацию первого уровня НАТО. Также в Украине определили лучшую группу спецназа.