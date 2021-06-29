Морпехи ВСУ проходят сертификацию первого уровня НАТО (фото)

В рамках учений Sea Breeze-2021, рота украинских военных оценивается по нескольким критериям для оценки совместимости с военными Альянса.

Военные десантно-штурмовой роты морской пехоты Вооруженных сил Украины начала самооценку первого уровня. Об этом сообщает Командование морской пехоты в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В рамках учений "Sea Breeze-2021" бойцы начали оценивание взаимосовместимости с подразделениями НАТО в рамках Концепции оперативных возможностей. Мероприятия проходят на полигоне "Олешкинские пески" в Херсонской области. Оценивание проводят 12 экспертов НАТО из Германии, Канады, Чехии и Италии вместе с представителями ВСУ.

Фото: Командование морской пехоты

Сообщается, что в первый день была проведена проверка комплектации личным составом, вооружением и техникой роты морпехов. Следующий этап — проверка процесса принятия решения и выполнение боевых задач личным составом бойцовы.

Фото: Командование морской пехоты

"Для меня и моей команды большая честь находится тут и оценивать такое подразделение, как ваше. Мы тут, чтобы помочь вам пройти все шаги на пути к взаимосовместимости с подразделениями НАТО", — заявил подполковник ВС Германии Бернард Холган.

Перед этим сертификацию успешно прошли шесть офицеров морской пехоты, получив соответствующий сертификат.

Если украинские морпехи успешно пройдут 1 уровень НАТО, то это позволит им проводить сертификацию любых других подразделений стран-членов или партнеров Альянса.

Напомним, 24 июня бойцы 3 полка ССО прошли сертификацию 1 уровня НАТО. Вчера, 28 июня начались учения Sea Breeze-2021, которые станут крупнейшими за всю историю проведения.