Морпіхи ЗСУ проходять сертифікацію першого рівня НАТО (фото)

У рамках навчань Sea Breeze-2021, рота українських військових оцінюється за кількома критеріями для оцінки сумісності з військовими Альянсу.

Військові десантно-штурмової роти морської піхоти Збройних сил України розпочали самооцінку першого рівня. Про це повідомляє Командування морської піхоти у Facebook.

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У рамках навчань "Sea Breeze-2021" бійці почали оцінювання взаємосумісності з підрозділами НАТО в рамках Концепції оперативних можливостей. Заходи проходять на полігоні "Олешківські піски" в Херсонській області. Оцінювання проводять 12 експертів НАТО з Німеччини, Канади, Чехії та Італії разом з представниками ЗСУ.

Фото: Командування морської піхоти

Повідомляється, що в перший день була проведена перевірка комплектації особовим складом, озброєнням і технікою роти морпіхів. Наступний етап — перевірка процесу прийняття рішення і виконання бойових завдань особовим складом бійців.

Фото: Командування морської піхоти

"Для мене і моєї команди велика честь перебувати тут і оцінювати такий підрозділ, як ваш. Ми тут, щоб допомогти вам пройти всі кроки на шляху до взаємосумісності з підрозділами НАТО", — заявив підполковник ЗС Німеччини Бернард Холган.

Перед цим сертифікацію успішно пройшли шість офіцерів морської піхоти, отримавши відповідний сертифікат.

Якщо українські морпіхи успішно пройдуть 1 рівень НАТО, то це дозволить їм проводити сертифікацію будь-яких інших підрозділів країн-членів або партнерів Альянсу.

Нагадаємо, 24 червня бійці 3 полку ССО пройшли сертифікацію 1 рівня НАТО. Учора, 28 червня, розпочалися навчання Sea Breeze-2021, які стануть найбільшими за всю історію проведення.