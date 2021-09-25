Бой шел 5 часов: десантники ВСУ штурмовали опорный пункт на учениях в Германии (фото)

Боевые действия начались в час ночи. Маневры включали в себя применение артиллерии, украинским бойцам удалось уничтожить 9 единиц техники "врага".

Ротно-тактическая группа 122 отдельного аэромобильного батальона 91 бригады ДШВ находятся на учениях Saber Junction-2021. Один из сценариев предполагал штурм укрепрайонами силами команды Bluefor, в которую входят украинские солдаты. Об этом сообщает командование ДШВ в Facebook.

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Бойцы ДШВ действовали в составе 2-го кавалерийского полка Вооруженных сил США. Вместе они выдвинулись в район для наступления.

Условный противник применил БПЛА, и навел артиллерийский огонь на главные силы колонны. После выхода из зоны удара, военные предприняли новую попытку штурма. Их прикрывали танки, но солдатам пришлось идти пешком. Для захвата опорного пункта команда Bluefor подключила уже свою артиллерию. Противника удалось растянуть на широкий фронт.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Десантникам удалось закрепиться на стыках между взводами и маневрируя отбросить врага с подготовленных позиций. Бой длился около 5 часов с 01:00 до 06:00 утра.

[ + – ] Команда Bluefor Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Украинские военные уничтожили 6 бронемашин врага и 3 танка. Около 60 военных были "уничтожены", в плен удалось захватить командира взвода со всеми документами, картами и схемами расположения врага.

Из-за того, что десантники ВСУ находились на острие атаки, военные понесли серьезные потери и стали небоеспособными. Потеряв значительную часть личного состава и военной техники, украинские военные закрепились на захваченных рубежах.

Напомним, на учениях Saber Junction украинские военные уничтожили 7 единиц техники, обороняясь от нападающих. Перед стартом учений бойцы ВСУ показали мастерство вождения ночью и без освещения.