В Україні відбулися масштабні навчання ДШВ із застосуванням авіації та бронетехніки (фото)

Із літаків проводили скидання БМД-2, вантажів і десантувалися військові. За легендою навчань, десантники мали знищити об'єкти ворога.

21 листопада на загальновоєнному полігоні під Житомиром завершилися масштабні навчання підрозділів Десатно-штурмових військ, авіації Повітряних сил і Сухопутних військ. Про це повідомляє АрміяInform.

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Українські військові відпрацьовували масштабні практичні дії, під час яких проводили десантування з літака Іл-76 кількох БМД-2 разом із тактичним повітряним десантом. Із літака Ан-26 на малій висоті та на висоті кілька тисяч метрів скидали вантажі за допомогою сучасних засобів точного десантування.

Фото: АрміяInform

За легендою навчань, рейдовий загін отримав завдання зі знищення об'єкта супротивника. На виконання завдання висадився десант для захоплення майданчика приземлення, висування підрозділу межі знищення вогневих позицій ворога.

Фото: АрміяInform

"Усі дії підтримувалися авіацією Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно", — повідомив керівник навчань підполковник Олег Баляс.

Фото: АрміяInform

На вертольотах було доставлено мінометні підрозділи в область виконання завдання, а також відпрацьовано авіаевакуацію поранених і пошкодженої техніки на полі бою.

Наприкінці навчань замкомандир ДШВ бригадний генерал Олексій Шандар вручив військовим іменну зброю, позначки, а також цінні подарунки на честь дня Десантно-штурмових військ. Терміновики дали клятву десантника й отримали марунові берети.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, бійці в зоні ООС провели навчання, відбиваючи "напад" 30 танків. За легендою, військовим довелося підірвати міст, щоб ворог не проникнув углиб України.

Також у жовтні морський спецназ взяв участь у найбільших північноєвропейських навчаннях СЗГ.