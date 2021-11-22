В Україні відбулися масштабні навчання ДШВ із застосуванням авіації та бронетехніки (фото)
Із літаків проводили скидання БМД-2, вантажів і десантувалися військові. За легендою навчань, десантники мали знищити об'єкти ворога.
21 листопада на загальновоєнному полігоні під Житомиром завершилися масштабні навчання підрозділів Десатно-штурмових військ, авіації Повітряних сил і Сухопутних військ. Про це повідомляє АрміяInform.
Українські військові відпрацьовували масштабні практичні дії, під час яких проводили десантування з літака Іл-76 кількох БМД-2 разом із тактичним повітряним десантом. Із літака Ан-26 на малій висоті та на висоті кілька тисяч метрів скидали вантажі за допомогою сучасних засобів точного десантування.
За легендою навчань, рейдовий загін отримав завдання зі знищення об'єкта супротивника. На виконання завдання висадився десант для захоплення майданчика приземлення, висування підрозділу межі знищення вогневих позицій ворога.
"Усі дії підтримувалися авіацією Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно", — повідомив керівник навчань підполковник Олег Баляс.
На вертольотах було доставлено мінометні підрозділи в область виконання завдання, а також відпрацьовано авіаевакуацію поранених і пошкодженої техніки на полі бою.
Наприкінці навчань замкомандир ДШВ бригадний генерал Олексій Шандар вручив військовим іменну зброю, позначки, а також цінні подарунки на честь дня Десантно-штурмових військ. Терміновики дали клятву десантника й отримали марунові берети.
Нагадаємо, бійці в зоні ООС провели навчання, відбиваючи "напад" 30 танків. За легендою, військовим довелося підірвати міст, щоб ворог не проникнув углиб України.
Також у жовтні морський спецназ взяв участь у найбільших північноєвропейських навчаннях СЗГ.