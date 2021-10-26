Український морський спецназ взяв участь у найбільших північноєвропейських навчаннях ССО (фото)

Навчання проходили на всій території Данії: у густонаселених містах, на воді, у повітрі та на суші. Усього було задіяно 2 500 військових із 13 країн світу.

Українські морські котики із 73 морського центру Спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого взяли участь у навчаннях "Нічний яструб 2021", яке проходило у Данії. Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

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Навчання охопили всю територію Данії: сушу, повітря, море, а іноді й густонаселені райони міст, де військові відпрацьовували сценарії навчань за умов наближених до бойових. Маневри проходили з 27 вересня до 7 жовтня.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Особливість навчань полягала в їхній різноманітності. Відпрацьовувалися сценарії в умовах захоплення критичної інфраструктури, які супроводжувалися кібератаками, дезінформацією та дезорієнтацією суспільства. Спецназівці розробляли плани спецоперацій.

У процесі однієї з операцій військові відпрацьовували абордажні дії, звільнення захоплених людей, а також захоплення важливих об'єктів.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

У навчаннях взяли участь 2 500 військових із 13 країн:

Австрії. Бельгії. Великобританії. Данії. Естонії. Литви. Нідерландів. Німеччини. Польщі. Словенії. Чехії. Швейцарії. України.

Зазначимо, що перші навчання Night Hawk стартували у Данії у 1990-х роках. З того часу навчання стали настільки великими, що вони відбуваються на всій території країни й із залученням великої кількості спецназівця.

Нагадаємо, морпіхи блокували сили "ворога" на навчаннях у Приазов'ї. Також морпіхи ССО відпрацьовували абордаж корабля.