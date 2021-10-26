Український морський спецназ взяв участь у найбільших північноєвропейських навчаннях ССО (фото)
Навчання проходили на всій території Данії: у густонаселених містах, на воді, у повітрі та на суші. Усього було задіяно 2 500 військових із 13 країн світу.
Українські морські котики із 73 морського центру Спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого взяли участь у навчаннях "Нічний яструб 2021", яке проходило у Данії. Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.
Навчання охопили всю територію Данії: сушу, повітря, море, а іноді й густонаселені райони міст, де військові відпрацьовували сценарії навчань за умов наближених до бойових. Маневри проходили з 27 вересня до 7 жовтня.
Особливість навчань полягала в їхній різноманітності. Відпрацьовувалися сценарії в умовах захоплення критичної інфраструктури, які супроводжувалися кібератаками, дезінформацією та дезорієнтацією суспільства. Спецназівці розробляли плани спецоперацій.
У процесі однієї з операцій військові відпрацьовували абордажні дії, звільнення захоплених людей, а також захоплення важливих об'єктів.
У навчаннях взяли участь 2 500 військових із 13 країн:
- Австрії.
- Бельгії.
- Великобританії.
- Данії.
- Естонії.
- Литви.
- Нідерландів.
- Німеччини.
- Польщі.
- Словенії.
- Чехії.
- Швейцарії.
- України.
Зазначимо, що перші навчання Night Hawk стартували у Данії у 1990-х роках. З того часу навчання стали настільки великими, що вони відбуваються на всій території країни й із залученням великої кількості спецназівця.
Нагадаємо, морпіхи блокували сили "ворога" на навчаннях у Приазов'ї. Також морпіхи ССО відпрацьовували абордаж корабля.