Десантувалися з вертольотів і кораблів. Морпіхи блокували сили "ворога" на навчаннях (фото)

У межах "Об'єднаних зусиль-2021" українські бійці провели низку маневрів для блокади загальновійськового резерву умовного ворога.

На Приазов'ї бійці десантно-штурмової роти морпіхів ВМС України провели навчання в межах "Об'єднаних зусиль-2021". Про це повідомляється на офіційному сайті ЗСУ.

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Морські піхотинці під прикриттям катерної групи Військово-морських сил і Держприкордонної служби висадилися з пошуко-рятувального судна на узбережжі та забезпечили десантування іншого підрозділу з вертольотів Мі-8.

За сценарієм навчань бійці проводили блокування загальновійськового резерву умовного ворога.

Фото: zsv3207

Зазначимо, що стратегічні командо-навчальні навчання проходитимуть до 30 вересня на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Азовського та Чорного морів. У них беруть участь бійці з 14 країн світу, серед них і країни-члени НАТО. У них враховані підходи застосування сил країн-членів Альянсу, а також досвід отриманих у російсько-українській війні.

Фото: zsv3207 Фото: zsu.gov.ua Фото: zsu.gov.ua Фото: zsu.gov.ua Фото: zsu.gov.ua

Нагадаємо, танкісти з резерву провели навчання в районі ООС у максимально реалістичних умовах.

Зазначимо, що з 20 вересня в Україні проходять навчання Rapid Trident зі США та країнами-членами НАТО.