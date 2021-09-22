"У максимально реалістичних умовах". Танкісти з резерву провели навчання в районі ООС

Військові здійснювали маневри за підтримки підрозділів артилерії, які керували системою вогню і виявляли цілі противника.

Танкові й артилерійські підрозділи резерву, які входять до складу оперативно-тактичної групи "Північ", провели навчання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє портал "Армія Inform".

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За даними журналістів, умови навчань були максимально наближені до реальних, а керування діями військових підрозділів велося з передового пункту управління, який був розгорнутий в певному районі.

Після отримання бойового наказу танкісти й артилеристи висунулися в районі проведення навчань. Керівник маневрів повідомив, що підрозділи відпрацювали злагодженість дій на таких етапах навчання як висунення на рубежі, розгортання сил і засобів, маскування, застосування тактичних прийомів протидії противнику.

У процесі навчань танкові підрозділи резервістів зробили нічний марш в умовах обмеженої видимості, розосередили техніку та замаскували її в певному районі. Уже вдень танкісти висунулися на вогневі рубежі. У міру руху вони зафіксували і знищували умовного противника. Що стосується артилеристів, то їхня діяльність здебільшого була сфокусована на керуванні системою вогню і визначенні цілей ворога.

Нагадаємо, раніше співробітники апарату Ради національної безпеки й оборони провели вогневу підготовку на полігоні "Десна" в Чернігівській області.

Також Фокус повідомляв про те, як влітку українські бійці в процесі навчань знищили танки Т-72. У маневрах брали участь і резервісти.