"При максимально реалистичных условиях". Танкисты из резерва провели учения в районе ООС

Военные совершали маневры при поддержке подразделений артиллерии, которые управляли системой огня и выявляли цели противника.

Танковые и артиллерийские подразделения резерва, которые входят в состав оперативно-тактической группы "Север", провели учения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает портал "Армія Inform".

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По данным журналистов, условия учений были максимально приближены к реальным, а управление действиями военных подразделений велось с передового пункта управления, который был развернут в определенном районе.

После получения боевого приказа танкисты и артиллеристы выдвинулись в районе проведения учений. Руководитель маневров сообщил, что подразделения отработали слаженность действий на таких этапах обучения, как выдвижение на рубежи, развертывание сил и средств, маскировка, применение тактических приемов противодействия противнику.

В ходе учений танковые подразделения резервистов совершили ночной марш в условиях ограниченной видимости, рассредоточили технику и замаскировали ее в определенном районе. Уже днем танкисты выдвинулись на огневые рубежи. По мере движения они выявляли и уничтожали условного противника. Что касается артиллеристов, то их деятельность в основном была сфокусирована на управлении системой огня и определении целей врага.

Напомним, ранее сотрудники аппарата Совета национальной безопасности и обороны провели огневую подготовку на полигоне "Десна" в Черниговской области.

Также Фокус сообщал о том, как летом украинские бойцы в ходе учений уничтожили танки Т-72. В маневрах принимали участие и резервисты.