Украинские бойцы провели учения, в ходе которых уничтожили российские танки Т-72

В учениях наряду с военными, имеющими опыт боевых действий на Донбассе, принимали участие молодые контрактники и резервисты.

Военнослужащие одной из частей Вооруженных сил Украины провели тактические учения противотанковой артиллерийской батареи с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне. Тренировки продолжались больше месяца, а на заключительном этапе бойцы уничтожили цели в виде российских танков Т-72. Об этом сообщает портал АрміяInform.

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По словам журналистов, подготовка бойцов предполагала проведение комплекса мероприятий, направленных на вопросы специальной подготовки, тактической медицины, защиты от оружия массового поражения и др.

В учениях использовались 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", большинство расчетов управления ими состоит из контрактников с опытом боевых действий на Донбассе. Молодые контрактники и резервисты составляют от 10% до 20% каждого подразделения.

К этому моменту завершен заключительный этап подготовки батареи — тактические учения с боевой стрельбой. 12 августа во время практических учений батарея заняла позицию, подготовилась к ведению боевых действий, получила команду на занятие планового рубежа развертывания, выстроилась в колонну и выдвинулась на определенный рубеж.

"С подходом танков противника расчеты МТ-12 уничтожили одиночные цели в виде российских Т-72, ​​которые враг использует с 2014 года против украинских воинов, а затем и колонну такой техники", — сообщает портал.

После поражения всех целей командование тактических учений констатировало, что тренировки успешно завершены.

Напомним, до 15 сентября в оккупированном Крыму Россия будет проводить учения при участии всех родов войск с привлечением кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. В общей сложности РФ развернула тренировки на территории 20 полигонов, в том числе и в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Тем временем военнослужащие входящие в состав Объединенных сил на Донбассе недавно провели учения по наведению вертолета Ми-8 на цель противника.