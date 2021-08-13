Українські бійці провели навчання, в процесі яких знищили російські танки Т-72

У навчаннях поряд із військовими, які мають досвід бойових дій на Донбасі, брали участь молоді контрактники і резервісти.

Військовослужбовці однієї з частин Збройних сил України провели тактичні навчання протитанкової артилерійської батареї з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні. Тренування тривали понад місяць, а на заключному етапі бійці знищили цілі у вигляді російських танків Т-72. Про це повідомляє портал АрміяInform.

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За словами журналістів, підготовка бійців передбачала проведення комплексу заходів, спрямованих на питання спеціальної підготовки, тактичної медицини, захисту від зброї масового ураження тощо.

У навчаннях використовувалися 100-мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", більшість розрахунків управління ними складається з контрактників із досвідом бойових дій на Донбасі. Молоді контрактники і резервісти складають від 10% до 20% кожного підрозділу.

До цього моменту завершений заключний етап підготовки батареї — тактичні навчання з бойовою стрільбою. 12 серпня під час практичних навчань батарея зайняла позицію, підготувалася до ведення бойових дій, отримала команду на заняття планового рубежу розгортання, вишикувалася в колону і висунулася на певний рубіж.

"З підходом танків противника розрахунки МТ-12 знищили поодинокі цілі у вигляді російських Т-72, ​​які ворог використовує з 2014 року проти українських воїнів, а потім і колону такої техніки", — повідомляє портал.

Після поразки всіх цілей командування тактичних навчань констатувало, що тренування успішно завершені.

Нагадаємо, до 15 вересня в окупованому Криму Росія проводитиме навчання за участю всіх родів військ із залученням кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. У цілому РФ розгорнула тренування на території 20 полігонів, зокрема й в окупованих Абхазії та Південній Осетії.

Тим часом військовослужбовці, які входять до складу Об'єднаних сил на Донбасі, нещодавно провели навчання з наведення вертольота Мі-8 на ціль противника.