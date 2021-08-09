Росія розгорнула масштабні навчання в окупованому Криму із залученням усіх родів військ

Навчання пройдуть на території 20 полігонів за участю всіх родів російських військ. У Міноборони РФ стверджують, що тренування триватимуть до 15 вересня.

У понеділок, 9 серпня, Збройні сили Російської Федерації починають масштабні навчання в південній частині Росії, Абхазії, Південній Осетії і на території окупованого Криму. Тренування, які триватимуть до 15 вересня, пройдуть за участю всіх родів військ Південного військового округу (ПВО) із залученням авіації та кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ.

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Усього навчання пройдуть на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в окупованих Криму, Абхазії та Південній Осетії і на російських базах у Вірменії.

У тренуваннях будуть задіяні мотострілкові, танкові й артилерійські підрозділи ПВО, сили армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, зокрема кораблі Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Крім цього до навчань залучені підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки й інші. Для участі в бойовій підготовці ПВО щодня виділятимуть більше 80 літаків і вертольотів.

У рамках навчань російські військові планують відпрацювати повний перелік дій в обороні, наступі, з виконанням завдань на різних ландшафтах місцевості, в населених пунктах, як вдень, так і в нічний час.

Нагадаємо, раніше в цьому році на території проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі українські військові провели навчання із застосуванням вертольотів. Зокрема, військовослужбовці відпрацьовували евакуацію поранених і безпарашутне десантування.

Також ми писали про навчання розвідників на Зміїному острові. Фахівці встановили на території острова обладнання, що дозволяють досягти стеження за об'єктами противника. Бійці тренувалися протидіяти армії Російської Федерації, на тлі скупчення військ держави-агресора в Чорноморському регіоні.