"Блискавичні удари": авіанавідники зі складу ОС відпрацювали наведення вертольотів по цілям

Військові тренувалися наводити екіпаж вертольота Мі-8 на рухомі і нерухомі цілі противника. Під час навчань всі цілі були успішно знищені.

Українські військові зі складу Об'єднаних сил (ОС) провели навчання з наведення екіпажів вертольотів на об'єкти противника. Під час тренувань авіанавідники груп бойового управління армійської авіації провели штурманські розрахунки, передали інформацію екіпажу вертольота Мі-8 і практично виконали наведення літального апарату на рухомі і нерухомі мети. Про це повідомляє портал АрміяInform.

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За словами одного з учасників навчань, під час бойових дій дуже важливо, щоб вертоліт знищував цілі противника з першого заходу — так зберігається ефект несподіванки. У межах тренувань всі цілі були успішно знищені.

"Удари з повітря слід наносити блискавично. Рахунок іноді йде на секунди. Авіанавідники повинні за короткий час успішно передати всю необхідну для екіпажу інформацію: координати, орієнтири тощо", — розповів військовий.

Фото: АрміяInform

За його словами, передовий авіаційний навідник повинен мати глибокі пізнання в топографії, знати тактику дій екіпажів вертольотів, а також вміти використовувати різні засоби зв'язку.

"Навідники постійно тренуються. Вони чудово підготовлені до цілодобового виконання поставлених завдань", — додав учасник тренувань.

Нагадаємо, раніше українські розвідники провели тренування на острові Зміїному, у межах яких вони встановили обладнання для стеження за надводними і підводними об'єктами противника.

Також Фокус писав, що в Києві цими днями проходять навчання резервістів з оборони Києва. На тренування з'явилася більша кількість учасників, ніж очікувало керівництво бригади територіальної оборони столиці.