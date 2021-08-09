Учасників виявилося більше, ніж передбачалося: в Києві проходять навчання резервістів ТрО

Учасники тренувань з оборони столиці будуть використовувати холості патрони і навчальні вибухові пристрої. Навчання проходять в різних районах міста і триватимуть до суботи.

У Києві із 7 по 13 серпня проходять військові навчальні збори резервістів територіальної оборони столиці, в процесі яких військові відпрацюють дії щодо захисту міста. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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"Під час навчань будуть організовані навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв. Полігони в цей час будуть оточені правоохоронцями. Кияни та гості столиці, не лякайтеся гучних звуків!" — попередили представники ТЦК та СП.

За словами виконувача обов'язків командира 112 окремої бригади тероборони Києва Богдана Машковского, людей, які хочуть взяти участь в навчаннях виявилося більше, ніж передбачалося. Усього присягу склали 23 резервісти, 10% з яких — жінки. Надалі керівництво бригади має намір планувати більш масштабні тренування.

Військовий комісар Київського міського ТЦК та СП полковник Сергій Клявлін пояснив, що мета тренувань — побудова злагодженості дій штабів, районів і зони територіальної оборони. Резервісти, зокрема, братимуть участь у навчаннях стрільбі зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, нещодавно Фокус публікував фоторепортаж про один день із життя бійців 112 окремої бригади територіальної оборони столиці.

Також військовий аналітик Фокуса, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін писав про те, як бути командиром військ тероборони і як максимально ефективно провести час на навчаннях.