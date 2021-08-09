Участвующих оказалось больше, чем предполагалось: в Киеве проходят учения резервистов ТрО

Участники тренировок по обороне столицы будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства. Учения проходят в разных районах города и продлятся до субботы.

В Киеве с 7 по 13 августа проходят военные учебные сборы резервистов территориальной обороны столицы, в ходе которых военные отработают действия по защите города. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Во время учений будут организованы учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Полигоны в это время будут окружены правоохранителями. Киевляне и гости столицы, не пугайтесь громких звуков!" — предупредили представители ТЦК и СП.

По словам исполняющего обязанности командира 112 отдельной бригады теробороны Киева Богдана Машковского, желающих поучаствовать в учениях оказалось больше чем предполагалось. Всего присягу принесли 23 резервиста, 10% из которых — женщины. В дальнейшем руководство бригады намерено планировать более масштабные тренировки.

Военный комиссар Киевского городского ТЦК и СП полковник Сергей Клявлин объяснил, что цель тренировок — построение слаженности действий штабов, районов и зоны территориальной обороны. Резервисты, в частности, будут принимать участие в обучение стрельбе из стрелкового оружия.

Напомним, недавно Фокус публиковал фоторепортаж об одном дне из жизни бойцов 112 отдельной бригады территориальной обороны столицы.

Также военный аналитик Фокуса, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин писал о том, каково быть командиром войск теробороны и как максимально эффективно провести время на учениях.