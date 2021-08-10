"Молниеносные удары": авианаводчики из состава ОС отработали наведение вертолетов по целям

Военные тренировались наводить экипаж вертолета Ми-8 на подвижные и неподвижные цели противника. Во время учений все цели были успешно уничтожены.

Украинские военные из состава Объединенных сил (ОС) провели учения по наведению экипажей вертолетов на объекты противника. В ходе тренировок авианаводчики групп боевого управления армейской авиации провели штурманские расчеты, передали информацию экипажу вертолета Ми-8 и практически выполнили наведение летательного аппарата на подвижные и неподвижные цели. Об этом сообщает портал АрміяInform.

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По словам одного из участников учений, во время боевых действий очень важно, чтобы вертолет уничтожал цели противника с первого захода — так сохраняется эффект неожиданности. В рамках тренировок все цели были успешно уничтожены.

"Удары с воздуха следует наносить молниеносно. Счет иногда идет на секунды. Авианаводчики должны за короткое время успешно передать всю необходимую для экипажа информацию: координаты, ориентиры и тому подобное", — рассказал военный.

Фото: АрміяInform

По его словам, передовой авиационный наводчик должен иметь глубокие познания в топографии, знать тактику действий экипажей вертолетов, а также уметь использовать различные средства связи.

"Наводчики постоянно тренируются. Они отлично подготовлены к круглосуточному выполнения поставленных задач", — добавил участник тренировок.

Напомним, ранее украинские разведчики провели тренировки на острове Змеином, в рамках которых они установили оборудование для слежения за надводными и подводными объектами противника.

Также Фокус писал, что в Киеве в эти дни проходят учения резервистов по обороне Киева. На тренировки явилось большее число участников, чем ожидало руководство бригады территориальной обороны столицы.