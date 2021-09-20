Тисячі військових з 15 країн світу: в Україні стартували навчання Rapid Trident (фото)

У маневрах візьмуть участь 6000 військових, що на 2000 більше, ніж роком раніше. Маневри поліпшать рівень сумісності ЗСУ із США та країнами НАТО.

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почалися українсько-американські військові навчання Rapid Trident. Про це повідомляє АрміяInform.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що на церемонії відкриття навчань взяли участь представники Командування сухопутних військ ЗС України, Оперативного командування "Схід", представники ЗСУ і країн-партнерів. Розпочалися навчання з традиційного огляду підрозділів країн-учасниць.

Фото: АрміяInform

"Переконаний, що ці навчання — це не тільки черговий етап вдосконалення військової майстерності. Вони є важливим кроком на шляху до євроінтеграції України. Адже посиляться оперативні можливості наших військ, покращиться рівень сумісності між підрозділами і штабами Збройних Сил України, США та партнерів НАТО. Зі свого боку українські військові, які восьмий рік поспіль стримують російську агресію, поділяться з міжнародними колегами унікальним бойовим досвідом, набутим у боях на Донбасі", — сказав керівник навчань Rapid Trident-2021 бригадний генерал Владислав Клочков.

Фото: АрміяInform

Усього в навчаннях візьмуть участь близько 6000 військових. Маневри пройдуть з 20 вересня по 1 жовтня. У них беруть участь військові із США, Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Італії, Йорданії, Литви, Молдови, Пакистану, Польщі, Румунії, Туреччини та Великобританії.

У минулому році на подібних навчаннях було 4000 військових з 9 країн.

Нагадаємо, в Україні пройдуть масштабні навчання "Об'єднані зусилля" у відповідь на російсько-білоруські "Захід-2021".

Раніше в Німеччині українські бійці показали майстерність водіння на навчаннях. Маневри проводилися вночі і без освітлення.