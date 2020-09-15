"Самые масштабные учения": под Львовом начались военные маневры "Rapid Trident 2020"

На Львовщине размещают около четырех тысяч военных из 9-ти стран. Минобороны попросило местных жителей обходить территорию полигона и пропускать колоны бронетехники на дорогах.

В Яворовском, приграничном районе Львовской области, на территории "Международного центра миротворчества и безопасности" Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стартуют международные военные учения "Rapid Trident 2020".

"На этой неделе начнутся самые масштабные международные военные учения на территории нашей страны в 2020 году", – сообщило Министерство обороны, во вторник, 15 сентября.

Данное "мероприятие международного военного сотрудничества" в Минобороны назвали "чрезвычайно важным для системы национальной безопасности" Украины.

В министерстве отметили, что во время учений на Львовщине будут находиться около 4-ех тысяч военных из 9-ти стран. Их разместят на Яворовском полигоне, который занимает более 36 тысяч гектаров, или четверть территории Яворовского района.

Фото: Wz.lviv.ua

В связи с этим событием командование Львовского гарнизона сообщило, что "приложит максимум усилий" для обеспечения безопасности гражданского населения и личного состава гарнизона.

В частности, во время проведения "Rapid Trident 2020" будет массово задействована бронетехника.

"Будет происходить движение колонн военной техники. Просим водителей во время встречи на дорогах с военными колоннами соблюдать правила, определенных ПДД Украины и внимательно следить за сигналами и указаниями, которые подают экипажи военной инспекции дорожного движения Военной службы правопорядка ВС Украины", – написали в ведомстве.

Фото: Radiosvoboda.org

Также в районе проведения учений будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации Воздушных Сил ВС Украины, добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия. В связи с этим, военные Львовщины обратились к жителям "с настоятельной просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений заботы о своей безопасности".

"Настоятельная рекомендация в этот период не заходить и не заезжать одним видом транспорта в зоны, обозначенные указателями, или окружены вспомогательным военным персоналом", – отметили в МО Украины.

Фото: Dialog.ua

Сообщается также, что некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории Яворовского района будут закрыты для прохода и проезда.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, четыре российских истребителя – два Су-27 и два Су-30 – перехватили над Черным морем три американских стратегических бомбардировщика В-52.

Это уже не первый пролет американских бомбардировщиков в районе Крыма за последнее время. Так 5-го сентября в рамках учений три самолета В-52 самолеты стартовали с военной авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетели через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, затем подлетели к Крыму с севера, сделали несколько кругов в районе Мелитополя и по тому же маршруту отправились обратно.