Появилось видео полета бомбардировщиков США над Украиной

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео пятничного полета американских стратегических ударных бомбардировщиков B-52 вблизи Крыма, над над Херсонской и Запорожской областями.

Ролик, снятый из кабины одного из самолетов, обнародован на Facebook-странице "Военная авиация Украины" со ссылкой на cайт американских военных подкастов Dvidshub.net

Самолеты стартовали с военной авиабазы Фэрфорд в Великобритании и пролетели через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, затем подлетели к Крыму с севера, сделали несколько кругов под Мелитополем и по тому же маршруту отправились обратно.

Видео: Facebook / Air Force Command of UA Armed Forces

"Три бомбардировщика B-52H Stratofortress, приписанные к 23-й эскадрилье бомбардировщиков, база ВВС Майнот, Северная Дакота, базируются на Авиабазе "Фэрфорд" в Великобритании, в интеграции с украинскими истребителями у Азовского моря, осуществляют поддержку оперативной группы бомбардировщиков 4 сентября 2020 года", – сообщили ВВС США в комментарии под видео.

Видео: Facebook / MilitaryAviation.in.UA

"Стратегические бомбардировщики миссии обеспечивают ознакомление членов экипажей с театром военных действий и возможности интеграции США с союзниками по НАТО и региональными партнерами", – написали в американском военном ведомстве.

Видео: Facebook / MilitaryAviation.in.UA

Целью полета группы стратегических бомбардировщиков было желание "показать возможности по сдерживанию России", сообщается на сайте Командования ВВС США в Европе "Eucom.mil".

Ролики снимал технический сержант Военно-воздушных сих США Джеймс Кейсон.

Видео: U.S. Air Force / Burt Traynor

Сообщается, что эта военная миссия "демонстрирует способность ВВС США постоянно выполнять полеты, поддерживать готовность и поддерживать союзников и партнеров по всей Европе, независимо от внешних вызовов, включая текущие глобальные меры реагирования на кризис COVID-19".