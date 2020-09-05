Появилось видео полета бомбардировщиков США над Украиной
Целью полета группы стратегических бомбардировщиков было желание "показать возможности по сдерживанию России".
Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео пятничного полета американских стратегических ударных бомбардировщиков B-52 вблизи Крыма, над над Херсонской и Запорожской областями.
Ролик, снятый из кабины одного из самолетов, обнародован на Facebook-странице "Военная авиация Украины" со ссылкой на cайт американских военных подкастов Dvidshub.net
Самолеты стартовали с военной авиабазы Фэрфорд в Великобритании и пролетели через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, затем подлетели к Крыму с севера, сделали несколько кругов под Мелитополем и по тому же маршруту отправились обратно.
Видео: Facebook / Air Force Command of UA Armed Forces
"Три бомбардировщика B-52H Stratofortress, приписанные к 23-й эскадрилье бомбардировщиков, база ВВС Майнот, Северная Дакота, базируются на Авиабазе "Фэрфорд" в Великобритании, в интеграции с украинскими истребителями у Азовского моря, осуществляют поддержку оперативной группы бомбардировщиков 4 сентября 2020 года", – сообщили ВВС США в комментарии под видео.
Видео: Facebook / MilitaryAviation.in.UA
"Стратегические бомбардировщики миссии обеспечивают ознакомление членов экипажей с театром военных действий и возможности интеграции США с союзниками по НАТО и региональными партнерами", – написали в американском военном ведомстве.
Видео: Facebook / MilitaryAviation.in.UA
Целью полета группы стратегических бомбардировщиков было желание "показать возможности по сдерживанию России", сообщается на сайте Командования ВВС США в Европе "Eucom.mil".
Ролики снимал технический сержант Военно-воздушных сих США Джеймс Кейсон.
Видео: U.S. Air Force / Burt Traynor
Сообщается, что эта военная миссия "демонстрирует способность ВВС США постоянно выполнять полеты, поддерживать готовность и поддерживать союзников и партнеров по всей Европе, независимо от внешних вызовов, включая текущие глобальные меры реагирования на кризис COVID-19".