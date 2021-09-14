Відповідь на "Захід-2021". Україна проведе масштабні навчання "Об'єднані зусилля" (фото)

У маневрах візьмуть участь військові з 15 країн, у тому числі 11 країн-членів НАТО. Вони розпочнуться через 6 днів після завершення російсько-білоруських.

У стратегічних навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" візьмуть участь військові з 15 країн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Навчання мають оборонний характер, спрямований на захист України, а також підвищення її обороноздатності та взаємосумісності з військовими країн-партнерів.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про проведення навчань Україна попередила країни, що входять в ОБСЄ та участі в ньому 15 інших країн.

Фото: скриншот

"Об'єднані зусилля-2021" розпочнуться 22 вересня і триватимуть до 30 вересня. Вони проходитимуть на всіх основних військових полігонах, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів. Серед учасників 11 країн-членів НАТО:

США (до 200 військових) Великобританія (до 120) Німеччина (до 5) Канада (до 6) Литва (до 35) Латвія (до 5) Італія (до 2) Польща (до 80) Угорщина (до 2) Словаччина (до 150) Румунія (до 32)

Решту 4 країни представляє Грузія (до 10 військових), Швеція (до 12), Молдова (до 12) і Йорданія (до 2). Всього буде задіяно до 12 500 військових і понад 600 одиниць озброєння. До 420 бронемашин, до 85 танків, до 50 артсистем і установок, до 20 кораблів і до 30 вертольотів і літаків.

"СКШН (стратегічні командно-штабні навчання, — Фокус) відбудеться в три етапи. Будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави під час відбиття збройної агресії. Очікується, що "Об'єднані зусилля-2021" за масштабом перевершать аналогічні торішні навчання", — заявили в Генштабі.

Нагадаємо, найбільші навчання "Захід-2021" стартували в РФ і Білорусі. У Міноборони їх вважають загрозою національній безпеці, тому й проводитимуть маневри "Об'єднані зусилля-2021".

На російсько-білоруському навчанні також вперше були застосовані ударні роботи "Уран-9" і "Нерехта".