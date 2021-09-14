Відповідь на "Захід-2021". Україна проведе масштабні навчання "Об'єднані зусилля" (фото)
У маневрах візьмуть участь військові з 15 країн, у тому числі 11 країн-членів НАТО. Вони розпочнуться через 6 днів після завершення російсько-білоруських.
У стратегічних навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" візьмуть участь військові з 15 країн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Навчання мають оборонний характер, спрямований на захист України, а також підвищення її обороноздатності та взаємосумісності з військовими країн-партнерів.
За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про проведення навчань Україна попередила країни, що входять в ОБСЄ та участі в ньому 15 інших країн.
"Об'єднані зусилля-2021" розпочнуться 22 вересня і триватимуть до 30 вересня. Вони проходитимуть на всіх основних військових полігонах, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів. Серед учасників 11 країн-членів НАТО:
- США (до 200 військових)
- Великобританія (до 120)
- Німеччина (до 5)
- Канада (до 6)
- Литва (до 35)
- Латвія (до 5)
- Італія (до 2)
- Польща (до 80)
- Угорщина (до 2)
- Словаччина (до 150)
- Румунія (до 32)
Решту 4 країни представляє Грузія (до 10 військових), Швеція (до 12), Молдова (до 12) і Йорданія (до 2). Всього буде задіяно до 12 500 військових і понад 600 одиниць озброєння. До 420 бронемашин, до 85 танків, до 50 артсистем і установок, до 20 кораблів і до 30 вертольотів і літаків.
"СКШН (стратегічні командно-штабні навчання, — Фокус) відбудеться в три етапи. Будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави під час відбиття збройної агресії. Очікується, що "Об'єднані зусилля-2021" за масштабом перевершать аналогічні торішні навчання", — заявили в Генштабі.
Нагадаємо, найбільші навчання "Захід-2021" стартували в РФ і Білорусі. У Міноборони їх вважають загрозою національній безпеці, тому й проводитимуть маневри "Об'єднані зусилля-2021".
На російсько-білоруському навчанні також вперше були застосовані ударні роботи "Уран-9" і "Нерехта".