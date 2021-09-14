Ответ на "Запад-2021". Украина проведет масштабные учения "Объединенные усилия" (фото)
В маневрах примут участие военные из 15 стран, в том числе 11 стран-членов НАТО. Они начнутся спустя 6 дней после завершения российско-белорусских.
В стратегических учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие военные из 15 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Учения имеют оборонительный характер, направленный на защиту Украину, а также повышение ее обороноспособности и взаимосовместимости с военными стран-партнеров.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о проведении учений Украина предупредила страны, входящие в ОБСЕ и участии в нем 15 других стран.
"Объединенные усилия-2021" начнутся 22 сентября и продлятся до 30 сентября. Они будут проходить на всех основных военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Среди участников 11 стран-членов НАТО:
- США (до 200 военных)
- Великобритания (до 120)
- Германия (до 5)
- Канада (до 6)
- Литва (до 35)
- Латвия (до 5)
- Италия (до 2)
- Польша (до 80)
- Венгрия (до 2)
- Словакия (до 150)
- Румыния (до 32)
Остальные 4 страны представляет Грузия (до 10 военных), Швеция (до 12), Молдова (до 12) и Иордания (до 2). Всего будет задействовано до 12 500 военных и более 600 единиц вооружения. До 420 бронемашин, до 85 танков, до 50 артсистем и установок, до 20 кораблей и до 30 вертолетов и самолетов.
"СКШУ (стратегические командно-штабные учения, — Фокус) пройдет в три этапа. Будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отражения вооруженной агрессии. Ожидается, что "объединенные усилия-2021" по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения", — заявили в Генштабе.
Напомним, крупнейшие учения "Запад-2021" стартовали в РФ и Беларуси. В Минобороны их считают угрозой национальной безопасности, поэтому и будут проводиться маневры "объединенные усилия-2021".
На российско-белорусских учениях также впервые были применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта".