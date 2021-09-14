Ответ на "Запад-2021". Украина проведет масштабные учения "Объединенные усилия" (фото)

В маневрах примут участие военные из 15 стран, в том числе 11 стран-членов НАТО. Они начнутся спустя 6 дней после завершения российско-белорусских.

В стратегических учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие военные из 15 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Учения имеют оборонительный характер, направленный на защиту Украину, а также повышение ее обороноспособности и взаимосовместимости с военными стран-партнеров.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о проведении учений Украина предупредила страны, входящие в ОБСЕ и участии в нем 15 других стран.

Фото: скриншот

"Объединенные усилия-2021" начнутся 22 сентября и продлятся до 30 сентября. Они будут проходить на всех основных военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Среди участников 11 стран-членов НАТО:

США (до 200 военных) Великобритания (до 120) Германия (до 5) Канада (до 6) Литва (до 35) Латвия (до 5) Италия (до 2) Польша (до 80) Венгрия (до 2) Словакия (до 150) Румыния (до 32)

Остальные 4 страны представляет Грузия (до 10 военных), Швеция (до 12), Молдова (до 12) и Иордания (до 2). Всего будет задействовано до 12 500 военных и более 600 единиц вооружения. До 420 бронемашин, до 85 танков, до 50 артсистем и установок, до 20 кораблей и до 30 вертолетов и самолетов.

"СКШУ (стратегические командно-штабные учения, — Фокус) пройдет в три этапа. Будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отражения вооруженной агрессии. Ожидается, что "объединенные усилия-2021" по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения", — заявили в Генштабе.

Напомним, крупнейшие учения "Запад-2021" стартовали в РФ и Беларуси. В Минобороны их считают угрозой национальной безопасности, поэтому и будут проводиться маневры "объединенные усилия-2021".

На российско-белорусских учениях также впервые были применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта".