Впервые в истории учений. РФ применила ударные роботы на маневрах "Запад-2021" (видео)

Робот "Уран-9" имеет 12 реактивных пехотных огнеметов, а "Нерехта" — 30-мм гранатомет и пулемет.

На стратегических учениях "Запад-2021" Россия применила ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта" для уничтожений условного противника на дистанции от 3 до 5 км. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Роботы, предназначенные для разведки и огневой обороны, были применены на одном из практических действий в боевых порядках у обороняющейся стороны. Стрельба велась на дистанции от 3 до 5 тысяч метров из ракетных комплексов "Атака" и 30-мм пушек и пулеметов.

Фото: Минобороны РФ

"Нерехта" вела огонь из 30-мм гранатомета с пулеметом 12,7-мм калибра "Корд" и из гранатомета АГ-30М 30-мм калибра. В зависимости от установленного боевого модуля, может применяться в различных задачах.

[ + – ] Нерехта Фото: Минобороны РФ

В свою очередь у "Урана-9" установлен противотанковый комплекс "Атака", 12 реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А и пулеметы ПКТМ.

Работу обоих роботов обеспечивал лазерный комплекс "Барьер", который создан для обнаружения и подавления оптических средств разведки, танков и другой техники на дистанции до 2000 метров.

Напомним, в РФ испытали беспилотную робоплатформу "Маркер". Машина сама проехала 100 км за 5 часов и 41 минуту без вмешательства людей.

Отметим, учения Запад-2021 стартовали 10 сентября. Они продлятся до 16 сентября.