Автономный и с нейросетями: в РФ испытали беспилотную робоплатфрому "Маркер" (видео)

В рамках испытаний "Маркер" самостоятельно проехал 100 км за 5 часов и 41 минуту без помощи оператора.

В России под Челябинском завершили испытания робототехнической платформы "Маркер", которая создана для отработки технологии создания перспективных робототехнических комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований.

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В испытаниях приняло участие 3 прототипа — две колесные и одна гусеничная машина. Одна из колесных машин прошла маршрут в 100 километров. Проехала она эту дистанцию за 5 часов и 41 минуту. Из 100 км пути, 40 км было по бездорожью, а оставшиеся 60 по грунтовке и асфальту.

Заявляется, что движение техника совершала полностью автономно. Оператор указал точку старта и финиша, а также несколько пунктов для проверки правильности маршрута. "Видеть" дорогу машина обучилась благодаря нейронным сетям и набору сенсоров. Они составили трехмерную карту движения.

Вторая машина выполнила эксперимент по запуску с борта платформы БПЛА 20 раз подряд. Как утверждают в Фонде, это существенно упрощает управление "Маркером" за счет штатных средств экипировки.

Разработка "Маркера" стартовала в марте 2018 года. Главная задача проекта — отработка технологии по перспективным робототехнических комплексов.

Напомним, в России ожидают "перевалить рубеж" по поставкам беспилотников в армию. До конца года их должно быть больше 2 тысяч.

В начале июля российский ударный БПЛА "Охотник" завершил очередные испытания.