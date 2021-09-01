Автономний і з нейромережами: в РФ випробували безпілотну робоплатфрому "Маркер" (відео)

В межах випробувань "Маркер" самостійно проїхав 100 км за 5 годин і 41 хвилину без допомоги оператора.

У Росії під Челябінськом завершили випробування робототехнічної платформи "Маркер", яка створена для відпрацювання технології створення перспективних робототехнічних комплексів. Про це повідомляє пресслужба Фонду перспективних досліджень.

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У випробуваннях взяли участь 3 прототипи — дві колісні й одна гусенична машина. Одна з колісних машин пройшла маршрут у 100 кілометрів. Проїхала вона цю дистанцію за 5 годин і 41 хвилину. Зі 100 км шляху 40 км було по бездоріжжю, а що залишилися 60 по грунтівці й асфальту.

Заявляється, що рух техніка здійснювала повністю автономно. Оператор вказав точку старту й фінішу, а також кілька пунктів для перевірки правильності маршруту. "Бачити" дорогу машина навчилася завдяки нейронним мережам і набору сенсорів. Вони склали тривимірну карту руху.

Друга машина виконала експеримент з запуску з борту платформи БПЛА 20 разів. Як стверджують у Фонді, це істотно спрощує управління "Маркером" за рахунок штатних засобів екіпірування.

Розробка "Маркера" стартувала в березні 2018 року. Головне завдання проекту — відпрацювання технології з перспективних робототехнічних комплексів.

Нагадаємо, в Росії очікують "перевалити межу" щодо поставок безпілотників в армію. До кінця року їх має бути більше 2 тисяч.

На початку липня російський ударний БПЛА "Мисливець" завершив чергові випробування.