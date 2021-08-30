"Перевалимо рубіж": у Росії назвали, скільки БПЛА буде в армії до кінця року
У війська поставляють ударні "Оріон", розвідувальні "Форпост" та "Застава", а також ведуть розробку над декількома важкими БПЛА.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю заявив, що до кінця 2021 року в армії буде понад 2 000 безпілотників.
За словами міністра, в армію налагоджені поставки серійних БПЛА, їх активно закуповує відомство.
"У нас у країні, в збройних силах ми перевалимо цьогоріч рубіж у 2 000", — заявив міністр.
Шойгу додав, що нині в РФ затвердили єдиний підхід до беспілотників, тому вони отримують серійні комплекси літальних апаратів.
Зазначимо, наразі на озброєння російської армії надходять:
- "Форпост" — російська ліцензія на ізраїльський IAI Searcher;
- "Застава" — ізраїльський IAI Bird Eye 400;
Обидва БПЛА створені в розвідувальних цілях, Ізраїль відмовився поставляти РФ ударні комплекси.
- "Орлан" 10 — багатофункціональний безпілотник для розвідки і спостереження;
- "Іноходець" (Оріон) — БПЛА, призначений для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки. Також є ударна версія комплексу.
У Росії ведеться розробка важкого ударного безпілотника "Мисливець", його розробку повинні завершити до 2022 року. Восени нинішнього року на озброєння повинні взяти ударний "Альтіус", який розробляють з 2011 року.
Нагадаємо, на початку липня російський "Мисливець" завершив чергові випробування.