"Перевалимо рубіж": у Росії назвали, скільки БПЛА буде в армії до кінця року

У війська поставляють ударні "Оріон", розвідувальні "Форпост" та "Застава", а також ведуть розробку над декількома важкими БПЛА.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю заявив, що до кінця 2021 року в армії буде понад 2 000 безпілотників.

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За словами міністра, в армію налагоджені поставки серійних БПЛА, їх активно закуповує відомство.

"У нас у країні, в збройних силах ми перевалимо цьогоріч рубіж у 2 000", — заявив міністр.

Шойгу додав, що нині в РФ затвердили єдиний підхід до беспілотників, тому вони отримують серійні комплекси літальних апаратів.

Зазначимо, наразі на озброєння російської армії надходять:

"Форпост" — російська ліцензія на ізраїльський IAI Searcher;

"Застава" — ізраїльський IAI Bird Eye 400;

Обидва БПЛА створені в розвідувальних цілях, Ізраїль відмовився поставляти РФ ударні комплекси.

"Орлан" 10 — багатофункціональний безпілотник для розвідки і спостереження;

"Іноходець" (Оріон) — БПЛА, призначений для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки. Також є ударна версія комплексу.

У Росії ведеться розробка важкого ударного безпілотника "Мисливець", його розробку повинні завершити до 2022 року. Восени нинішнього року на озброєння повинні взяти ударний "Альтіус", який розробляють з 2011 року.

Нагадаємо, на початку липня російський "Мисливець" завершив чергові випробування.