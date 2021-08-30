"Перевалим рубеж": в России назвали, какое количество БПЛА будет в армии до конца года

В войска поставляют ударные "Орионы", разведывательные "Форпост" и "Застава", а также ведут разработку над несколькими тяжелыми БПЛА.

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью заявил, что до конца 2021 года в армии будет более 2000 беспилотников.

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По словам министра, в армию налажены поставки серийных БПЛА, их активно закупает ведомство.

"У нас в стране, в вооруженных силах мы перевали в этом году рубеж в 2000", — заявил министр.

Шойгу добавил, что ныне в РФ утвердили единый подход к беспилотникам, поэтому они получают серийные комплексы летательных аппаратов.

Отметим, на данный момент на вооружении российской армии поступают:

"Форпост" — российская лицензия на израильский IAI Searcher

"Застава" — израильский IAI Bird Eye 400

Оба БПЛА созданы в разведывательных целях, Израиль отказался поставлять РФ ударные комплексы.

"Орлан" 10 — многофункциональный беспилотник для разведки и наблюдения.

"Иноходец" (Орион) — БПЛА, предназначенный для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки. Также есть ударная версия комплекса.

В России ведется разработка тяжелого ударного беспилотника "Охотник", его разработку должны завершить к 2022 году. Осенью нынешнего года на вооружение должны принять ударный "Альтиус", который разрабатывают с 2011 года.

Напомним, в начале июля российский "Охотник" завершил очередные испытания.