Стартовали стратегическия учения РФ и Беларуси "Запад-2021" (фото)

Цель учений — проверка способности совместных действий двух стран при защите Союзного государства. В Украине их считают угрозой безопасности.

Вооруженные силы России и Беларуси начали совместные крупнейшие учения "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ и Беларуси.

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Учения охватывают собой территорию до 2 тысяч километров от акватории Балтийского моря в Калининградской области до полигонов в Воронеже и Нижнем Новгороде. Всего в них примут участие около 200 тысяч военных с обеих сторон. Маневры будут проходить на 5 полигонах в Беларуси и 9 в России.

Фото: Минобороны РФ

Планируется задействование:

Более 80 единиц авиации

760 единиц боевой техники

свыше 290 танков

более 240 орудий

до 15 кораблей

Отмечается, что с белорусской стороны на учениях будут участвовать 12800 человек, а 2500 российских военных прибыли в Беларусь вместе с техникой. Также заявляется об участии 2 тысяч военных из стран ОДКБ Шанхайской организации сотрудничества и других дружных стран.

Цель учений — проверка готовности органов военного управления двух стран к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства. Они будут проходить с 10 по 16 сентября.

В Минобороны Украины заявляли о том, что данные учения несут угрозу безопасности для Украины, а президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на них отработают захват Киева, Одессы и Харькова.

Напомним, для учений РФ перебросила истребители Су-30СМ в Беларусь, а также эшелоны военной техники. Российских военных встречали хлебом с солью. В Польше ожидают провокаций на границе во время проведения учений.