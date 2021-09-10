Стартували стратегічні навчання РФ і Білорусі "Захід-2021" (фото)

Мета навчань — перевірка здатності спільних дій двох країн при захисті Союзної держави. В Україні їх вважають загрозою безпеці.

Збройні сили Росії і Білорусі почали спільні найбільші навчання "Захід-2021". Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ і Білорусі.

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Навчання охоплюють собою територію до 2 тисяч кілометрів від акваторії Балтійського моря в Калінінградській області до полігонів у Воронежі та Нижньому Новгороді. Всього в них візьмуть участь близько 200 тисяч військових з обох сторін. Маневри будуть проходити на 5 полігонах в Білорусі і 9 в Росії.

Фото: Мiнобороны РФ

Планується залучення:

Більше 80 одиниць авіації

760 одиниць бойової техніки

понад 290 танків

більше 240 знарядь

до 15 кораблів

Зазначається, що з білоруської сторони на навчаннях братимуть участь 12 800 осіб, а 2500 російських військових прибули до Білорусі разом з технікою. Також заявляється про участь 2 тисяч військових з країн ОДКБ Шанхайської організації співробітництва та інших дружних країн.

Мета навчань — перевірка готовності органів військового управління двох країн до спільних дій при вирішенні завдань забезпечення військової безпеки і територіальної цілісності Союзної держави. Вони будуть проходити з 10 по 16 вересня.

У Міноборони України заявляли про те, що ці навчання несуть загрозу безпеці для України, а президент України Володимир Зеленський стверджував, що на них відпрацюють захоплення Києва, Одеси і Харкова.

Нагадаємо, для навчань РФ перекинула винищувачі Су-30СМ до Білорусі, а також ешелони військової техніки. Російських військових зустрічали хлібом з сіллю. У Польщі очікують провокацій на кордоні під час проведення навчань.