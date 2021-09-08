RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

Для охорони повітряних кордонів Союзної держави: РФ перекинула Су-30СМ у Білорусь (фото)

508
винищувачі рф в білорусі
Фото: Пресслужба президента Білорусі | Су-30СМ

Російських льотчиків зустрічали короваєм, а винищувачі потрібні для спільної підготовки ВПС Білорусі й РФ.

Росія перекинула на аеродром Барановичі партію Су-30СМ для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі в телеграм.

Повідомляється, що на базі навчально-бойового центру буде вестися підготовка Військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі та Росії. Для цього як мінімум три винищувачі Су-30СМ прибули на територію Білорусі.

"Планується, що авіатори нестимуть спільне бойове чергування з охорони під повітряних кордонів Союзної держави", — вказується в публікації.

При цьому рішення про створення подібних центрів зі спільної підготовки ЗС РФ і Білорусі було ухвалене ще в березні 2021 року на зустрічах керівників відомств.

російські винищувачі в білорусі
Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Судячи з фото, російську делегацію зустрічали з хлібом і сіллю.

перекидання су-30 в беларусь
Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Нагадаємо, в Польщі чекають провокацій на кордоні в процесі навчань "Захід-2021", в яких візьмуть участь майже 200 тисяч військових. Перекидання техніки РФ почала в липні, коли перші ешелони були спрямовані в Білорусь.