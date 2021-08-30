У Польщі чекають від Росії провокацій на кордоні в процесі вересневих навчань "Захід-2021"

У процесі маневрів, які пройдуть з 10 по 16 вересня, російські військові наблизяться до кордонів Польщі, Литви і Латвії, тому країна готується до всіх варіантів розвитку подій.

Міністерство оборони Польщі вважає, що в процесі російсько-білоруських навчань "Захід-2021" РФ може влаштувати провокації на кордоні з європейською державою. Про це в коментарі "Польському радіо" повідомив заступник міністра оборони Польщі Марцин Оцепа.

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Чиновник зазначив, що навчання проходитимуть неподалік від країн Балтії — Литви і Латвії — тому Польща повинна бути готова до всього.

"Сьогодні найбільш ймовірними є сценарії провокацій на кордоні, оскільки російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони будуть розміщуватися на білоруських полігонах та аеродромах у безпосередній близькості від тих подій на кордоні, пов'язаних із міграційною активністю", — заявив Оцепа.

Також він нагадав, що збройна агресія РФ проти України почалася з військових маневрів на кордоні.

"Навчання іноді ставали джерелом військової агресії", — сказав заступник міністра оборони Польщі.

Навчання "Захід-2021" пройдуть на території Росії та Білорусі. За даними "Польського радіо" в них візьмуть участь майже 200 тисяч солдатів. Зі свого боку начальник генштабу Збройних сил Білорусі Віктор Гулевич раніше повідомляв, що кількість учасників навчань на території республіки складе 12,8 тисяч осіб.

За словами президента України Володимира Зеленського, в процесі військових тренувань військовослужбовці відпрацьовуватимуть захоплення українських міст, зокрема, Одеси та Києва.

Раніше ми писали, що перші ешелони російських військ прибули для участі в навчаннях у Білорусь наприкінці липня.