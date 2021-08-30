В Польше ждут от России провокаций на границе в ходе сентябрьских учений "Запад-2021"

В ходе маневров, которые пройдут с 10 по 16 сентября, российские военные приблизятся к границам Польши, Литвы и Латвии, поэтому страна готовится ко всем вариантам развития событий.

Министерство обороны Польши считает, что в ходе российско-белорусских учений "Запад-2021" РФ может устроить провокации на границе с европейским государством. Об этом в комментарии "Польскому радио" сообщил замминистра обороны Польши Марцин Оцепа.

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Чиновник отметил, что учения будут проходить неподалеку от стран Балтии — Литвы и Латвии — поэтому Польша должна быть готова ко всему.

"Сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", — заявил Оцепа.

Также он напомнил, что вооруженная агрессия РФ против Украины началась с военных маневров на границе.

"Учения иногда становились источником военной агрессии", — сказал замминистра обороны Польши.

Учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Беларуси. По данным "Польского радио" в них примут участие около 200 тысяч солдат. В свою очередь начальник генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич ранее сообщал, что число участников учений на территории республики составит 12,8 тысяч человек.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе военных тренировок военнослужащие будут отрабатывать захват украинских городов, в частности, Одессы и Киева.

Ранее мы писали, что первые эшелоны российских войск прибыли для участия в учениях в Беларусь в конце июля.