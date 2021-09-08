Для охраны воздушных границ Союзного государства: РФ перебросила Су-30СМ в Беларусь (фото)

Российских летчиков встречали караваем, а истребители нужны для совместной подготовки ВВС Беларуси и РФ.

Россия перебросила на аэродром Барановичи партию Су-30СМ для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси в Телеграм.

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Сообщается, что на базе учебно-боевого центра будет вестись подготовка Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси и России. Для этого как минимум три истребителя Су-30СМ прибыли на территорию Беларуси.

"Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране во воздушных границ Союзного государства", — указывается в публикации.

При этом решение о создании подобных центров по совместной подготовке ВС РФ и Беларуси было принято еще в марте 2021 года на встречах руководителей ведомств.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Судя по фото, российскую делегацию встречали с хлебом и солью.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Напомним, в Польше ждут провокаций на границе в ходе учений "Запад-2021", в которых примет участие около 200 тысяч военных. Переброску техники РФ начала в июле,когда первые эшелоны были направлены в Беларусь.