"Масового відведення не спостерігаємо", — Залужний про військо РФ після навчань Захід-2021 (відео)

Офіційно навчання закінчилися ще 16 вересня, але російські військові продовжують "виконувати завдання в районах, наближених до України".

Попри офіційне завершення стратегічних навчань "Захід-2021", що проходили на території Росії і Білорусі, українське командування не спостерігає відведення військ в пункти дислокації. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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За словами головнокомандувача, всього було 19 батальйонно-тактичних груп на території Білорусі і Росії. В кожну таку групу входить близько тисячі російських військових.

"Не дивлячись на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що пройшло урочисте закриття (" Заходу-2021 "- Фокус) на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на посилення. А їх було 19 на сьогодні, які з'явилися додатково, перш за все, під час проведення цих навчань, і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації ", — заявив Залужний.

Він також додав, що російські війська "не стоять з автоматами" прямо біля українських кордонів, але вони знаходяться в районах, наближених до України. Військові продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі. Під час виборів до Держдуми РФ частина військових пішли, але це не означає, що українським військовим можна розслаблятися.

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Додамо, що стратегічні навчання "Захід-2021" проходили в РФ і Білорусі з 9 по 16 вересня. До них залучили близько 200 тисяч військових. В Україні маневри вважали небезпечними для безпеки.

Нагадаємо, за словами Залужного, в ОРДЛО Росія наростила кількість військ до 37 тисяч військових. Також головнокомандувач заявляв про те, що ВСУ можуть потроїти кількість Bayraktar TB2 у військах.