Головнокомандувач ЗСУ Залужний розповів про угруповання РФ у Криму і на Донбасі (фото)

За словами генерал-лейтенанта, РФ продовжує нарощувати свої сили в європейській частині країни незважаючи на пандемію і санкції.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний на брифінгу повідомив, що в ОРДЛО РФ наростила кількість військ до 37 тисяч військових. Про це інформує АрміяInform.

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За словами Залужного, Росія продовжує нарощувати свої сили в європейській частині країни незважаючи на проблеми в економіці, пов'язані з пандемією і санкціями. Свої війська Москва зосередила:

в окупованому Криму;

в ОРДЛО.

Азово-Чорноморський регіон і Середземномор'я з Балканами РФ перетворює на зону своїх геополітичних інтересів.

[ + – ] Російські війська в Чорноморському та Середземноморському регіоні Фото: АрміяInform

На окупованому півострові знаходиться 46 батальйонних тактичних груп, 12 тактичних груп, 2 ракетні бригади, 4 загони спецназу, а також група катерів і вертольотів. Загальна чисельність угруповання в ОРДЛО (1 і 2 армійські корпуси, контрольовані Росією) становить понад 37 тисяч військових.

Головнокомандувач зазначив, що за інформацією української розвідки, на західній частині в навчаннях "Захід-2021" буде до 120 тисяч військових, 760 одиниць техніки, 240 артустановок і систем, а також 80 одиниць авіації і до 15 кораблів. Тому у відповідь Україна спільно з країнами НАТО проведе навчання "Об'єднані зусилля-2021" із залученням усіх родів військ і майже всіх полігонів.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, Росія накопичує резерви бойовиків ОРДЛО. У травні повідомляли, що кількість військ, стягнутих до кордонів України, становила 80-100 тисяч.