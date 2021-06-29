Росія нарощує військові резерви на окупованому Донбасі, — розвідка

За даними ГУР, окупанти проводять чергові збори резервістів і особливий акцент вони роблять на підготовці артилерійських і мінометних підрозділів.

В окупованих районах Донецької і Луганської областей проросійські бойовики нарощують підготовку військових запасу. Про це повідомляє Головне управління військової розвідки України.

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За даними військової розвідки, керує збором резервістів командування Збройних сил Росії. З 29 червня по 3 липня на полігонах 1 і 2 армійських корпусів проросійських бойовиків почався третій етап зборів резервістів. Особлива увага в них приділена підготовці артилерійських і мінометних підрозділів.

У той же час підкреслюється, що під час попередніх двох етапів зборів було виявлено низький відсоток прибулих людей для участі на зборах. Перший етап був з 17 по 19 червня, а другий з 22 по 26 червня. Щоб "залучити" військовозобовʼязаних, "влада" ОРДЛО вирішила ввести штраф у розмірі 30 тисяч рублів (11 395 гривень за курсом НБУ) за відсутність у "паспорті ДНР" штампу про "взяття громадянина на військовий облік".

Нагадаємо, у травні 2021 року окупанти оголосили військові збори, до яких планувалося залучити близько 3 тисяч місцевих жителів. У їх ході також планувалася проводити вакцинацію російською вакциною від коронавірусу "Супутник V".

Раніше в пресслужбі ООС спростували причетність української армії до загибелі 7 бойовиків на Донбасі. Окупанти підірвалися на власних мінних полях.